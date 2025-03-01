Какие купюры притягивают деньги в жизнь
Есть несколько вариантов, какие именно деньги способны превратиться в денежный магнит, сообщает 24 канал.
Читайте также Подарок для воров: где нельзя прятать деньги
Например, для каждого человека существует личная счастливая купюра. Речь идет о тех деньгах, на которой первые две цифры номера банкноты:
- совпадают с днем рождения человека;
- числа, соответствующие месяцу рождения.
Однако лучше всего подойдет банкнота, если в ее серийном номере есть цифры из дня, месяца и года рождения владельца или владелицы. Однако их последовательность не важна.
Также купюра считается хорошим амулетом при таких условиях:
- если ее буквенная серия совпадает с инициалами.
- в номере купюры присутствует цифра 7 или 8;
- на банкноте есть три семерки или три восьмерки, которые стоят подряд.
Важно! Чтобы счастливая купюра работала, ее следует постоянно носить с собой, однако ее нельзя разменивать и давать в долг.