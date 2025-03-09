Спеціальне місце для зберігання грошей

Наші предки вірили, що для купюр та монет має бути окремо відведене місце в домі. Сьогодні це може бути сейф, скарбничка або ж папка – грошівник, передає 24 Канал.

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При цьому не варто зберігати зім'яті або ж скручені в трубочки гроші. Це свідчить про ваше зневажливе та байдуже ставлення до них. Фінансові потоки таким чином блокуються.

Окрім цього, не рекомендується складати купюри до скляних банок, коробок та книг. Адже це може спровокувати безліч неприємностей. Зокрема, ваші накопичення можуть загубитися.

Як зберігати кошти в гаманцеві

Для успішного зберігання коштів при собі вам знадобится достатньо просторий гаманець. При цьому слідуйте таким простим правилам:

сортуйте гроші: від більших купюр до менших,

монети краще покласти в окремий відділ,

не зберігайте в гаманцеві чеків або ж інших дрібниць,

не перев'язуйте гроші резинками.

Додатково варто стежити за станом купюр та позбавлятися зношених в обмінниках або ж банках.