Проверьте кошелек: именно эти 500 гривен выводят из обращения

НБУ продолжает изъятие купюр старых образцов. Это стандартная процедура, которая необходима, чтобы в обращении находились только качественные банкноты с высоким уровнем защиты.

Какие 500 гривен изымают из обращения?

Из оборота изымают именно 500 гривен старых образцов, сообщает НБУ.

В настоящее время в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа,

– указывает регулятор.

Заметим, банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003 – 2007 годов начали изымать еще с 1 августа 2024 года. Что важно знать об этой процедуре:

цель этого изъятия– замена устаревших банкнот на новые;

изъятие будет происходить незаметно для граждан, обменивать деньги в банке не нужно.

Заметим, в таком случае изъятие происходит тогда, когда эти купюры попадают в банк. То есть, например, в результате инкассации.

Это не создаст неудобств, в то же время принесет пользу и государству, и банком, и торговым сетям, и гражданам,

– подчеркивает НБУ.

