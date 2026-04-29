Які 500 гривень вилучають з обігу?

З обігу вилучають саме 500 гривень старих зразків, повідомляє НБУ.

Наразі в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) покоління та третього (поступово вилучаються). Банкноти першого та другого покоління (випущені до 2003 року) перестали бути засобом платежу,

– вказує регулятор.

Зауважимо, банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003 – 2007 років почали вилучати ще з 1 серпня 2024 року. Що важливо знати про цю процедуру:

мета цього вилучення – заміна застарілих банкнот на нові;

вилучення відбуватиметься непомітно для громадян, обмінювати гроші в банку непотрібно.

Зауважимо, в такому випадку вилучення відбувається тоді, коли ці купюри потрапляють в банк. Тобто, наприклад, в результаті інкасації.

Це не створить незручностей, водночас принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам,

– наголошує НБУ.

