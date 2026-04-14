Какие банкноты изымают из обращения?
Регулятор продолжает изымать из обращения банкноты предыдущих поколений, сообщает Нацбанк.
Важно! Сейчас в обращении находится 4 поколения гривны. Эти банкноты отличаются дизайном и элементами защиты.
Сейчас в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа,
– указывает НБУ.
Заметим, банкноты первого и второго поколений перестали быть средством платежа еще с 1 октября 2020 года. То есть, их нельзя использовать при расчетах, сообщает НБУ.
Что важно знать о банкнотах 3 поколения:
- к этому поколению относятся банкноты номиналами 20, 50, 100, 200 и 500 гривен;
- эти купюры образцов 2003 – 2007 годов.
Сейчас такие банкноты еще могут использоваться при расчетах. Однако, ними уже не пополняют оборот. В частности, эти купюры не отдаются из касс банков.
Какие еще купюры изъяли из обращения?
Со 2 марта 2026 года из обращения изъяли банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Больше их нельзя использовать при расчетах.
Эти банкноты решили заменить на монеты соответствующих номиналов. Заметим, этот процесс начался значительно раньше. Дело в том, что монеты могут находиться в обращении значительно больше – несколько десятков лет, а вот банкноты, в среднем 2,5 года.
Но эти банкноты не теряются. Их можно обменять. Для этого нужно обратиться в НБУ или украинские банки. Время, которое дается на обмен, зависит от учреждения.