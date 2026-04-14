Какие банкноты изымают из обращения?

Регулятор продолжает изымать из обращения банкноты предыдущих поколений, сообщает Нацбанк.

Важно! Сейчас в обращении находится 4 поколения гривны. Эти банкноты отличаются дизайном и элементами защиты.

Сейчас в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа,

– указывает НБУ.

Заметим, банкноты первого и второго поколений перестали быть средством платежа еще с 1 октября 2020 года. То есть, их нельзя использовать при расчетах, сообщает НБУ.

Что важно знать о банкнотах 3 поколения:

к этому поколению относятся банкноты номиналами 20, 50, 100, 200 и 500 гривен;

эти купюры образцов 2003 – 2007 годов.

Сейчас такие банкноты еще могут использоваться при расчетах. Однако, ними уже не пополняют оборот. В частности, эти купюры не отдаются из касс банков.

