Что известно о выводе из обращения гривневых купюр в 2026 году?
Речь идет именно о банкнотах 2003 – 2007 годов, указанного номинала, сообщает НБУ.
Именно со 2 марта эти банкноты нельзя будет использовать. Ведь они перестанут быть средствами платежа.
Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,
– указывает регулятор.
Заметим, что постепенное изъятие этих банкнот из обращения началось еще несколько лет назад:
- с 1 октября 2020 года началось изъятие купюр номиналами 1 и 2 гривны;
- а вот 5 и 10 гривен начали постепенно изымать – с 1 января 2023 года, указывает НБУ.
Монеты указанных номиналов находятся в обращении давно. Их начали вводить еще в 2018 году.
Банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен пока почти не встречаются в сфере розничной торговли, граждане ими почти не рассчитываются. Средний срок их годности составляет около 2,5 лет. То есть фактически банкноты этих номиналов, которые еще оставались в обращении, являются изношенными,
– отмечает Нацбанк.
Интересно! А вот срок обращения монет составляет в среднем 20 – 25 лет.
Что делать с гривневыми банкнотами, которые выводят из обращения?
Граждане имеют достаточно времени, чтобы осуществить обмен указанных купюр. Сделать это можно несколькими способами. Во всех отделениях украинских банков такая опция будет доступна с даты изъятия этих банкнот из обращения и до 26 февраля 2027 года включительно.
В уполномоченных банках этот срок больше. Там обмен разрешается в течение 3 лет с даты изъятия этих банкнот из обращения. То есть, до 28 февраля 2029 года включительно. Заметим, что к уполномоченным банкам относятся "Приватбанк", "ПУМБ", "Райффайзен Банк", "Ощадбанк".
Важно! В НБУ такая возможность является бессрочной.