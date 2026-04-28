Что известно о новой монете НБУ?
Название этой монеты: "Червона рута – голос поколений", сообщается в плане НБУ.
Важно! Ожидаемая масса в чистоте этой монеты – 31,1 грамма.
Что еще уже известно об этой монете:
- материал ее изготовления – серебро 925 пробы;
- ожидаемый диаметр – 38,6 миллиметра;
- тираж – до 10 000 штук;
- месяц выпуска – сентябрь.
Будет принадлежать этот экземпляр к серии "Украинское наследие". Неудивительно, ведь "Червона рута" является чрезвычайно важной для украинцев.
Заметим, серию "Украинское наследие" НБУ начал реализовывать в 2005 году. Именно в нее вошли знаковые экземпляры. В частности:
- "Сорочинская ярмарка";
- "Лесная песня";
- "Гопак";
- "Украинская вышиванка";
- "Щедрик";
- "Пасхальная радость. Писанка";
- "Петриковская роспись" и так далее, сообщает Нацбанк.
Что важно знать о памятных монетах НБУ?
Памятные монеты изготавливают из различных материалов. То есть, как драгоценных, так и недрагоценных металлов.
Основная ценность этих монет именно культурная. Кроме этого, они являются исторически важными – ведь отражают символы эпохи.
Лучше реализовывать такие монеты среди коллекционеров. Ведь, если пытаться ими рассчитываться в обычной жизни, то их ценность оценивается номинальной стоимостью.