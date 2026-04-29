Какие 500 гривен изымают из обращения?
Из оборота изымают именно 500 гривен старых образцов, сообщает НБУ.
В настоящее время в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) поколения и третьего (постепенно изымаются). Банкноты первого и второго поколения (выпущенные до 2003 года) перестали быть средством платежа,
– указывает регулятор.
Заметим, банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003 – 2007 годов начали изымать еще с 1 августа 2024 года. Что важно знать об этой процедуре:
- цель этого изъятия– замена устаревших банкнот на новые;
- изъятие будет происходить незаметно для граждан, обменивать деньги в банке не нужно.
Заметим, в таком случае изъятие происходит тогда, когда эти купюры попадают в банк. То есть, например, в результате инкассации.
Это не создаст неудобств, в то же время принесет пользу и государству, и банком, и торговым сетям, и гражданам,
– подчеркивает НБУ.
Какие еще купюры изымают в 2026 году?
Со 2 марта 2026 года из обращения полностью изъяли банкноты: 1, 2, 5, 10 гривен. Теперь ними нельзя рассчитываться. Постепенное изъятие указанных купюр началось еще в 2020 году.
Фактически, эти банкноты заменили монетами таких же номиналов. Это важная оптимизация для регулятора. Она позволит меньше тратить, ведь копейки нуждаются в замене гораздо реже чем купюры.