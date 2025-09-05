Как самостоятельно проверить банкноту?

Чтобы самостоятельно проверить банкноту, нужно в первую очередь ее потрогать, пишет 24 Канал.

Банкнотная бумага всегда плотная и не полностью гладкая. Пальцами вы должны почувствовать рельеф некоторых элементов:

портретов известных лиц;

других рисунков.

Обязательно рассмотрите купюру на свету. Там "появится" водяной знак с портретом и цифрой номинала. Также обратите внимание на то, что сквозной рисунок должен быть целостным изображением.

Заметьте! Внутри бумаги из которого изготовлена банкнота, должна быть лента с микротекстом и трезубцем.

К тому же гривневая купюра может "оживать", если рассматривать ее под разными углами. Что подразумевается:

краски на банкноте могут менять цвет;

на полимерной ленте создается эффект движения;

если посмотреть на купюру под острым углом, можно увидеть скрытое изображение номинала.

Что важно знать об украинской гривне?

Украинскую гривну могут подделывать. Именно поэтому, при подозрении на подделку, нужно своевременно действовать. Если вы не можете определить оригинал самостоятельно, обратитесь в банк. Финансовое учреждение передаст вашу банкноту на проверку в НБУ. Оригинальная купюра будет возвращена, а вот подделку изымут для проведения расследования.

НБУ не покупает уникальные украинские копейки за дорого. Речь идет о монетах, которые находились в обращении, но на них были определенные особенности. Например, подделки. Для НБУ играет роль только номинал. В то же время коллекционеры за определенные уникальные экземпляры готовы выложить огромные суммы.

Интересно! Ранее на украинских купюрах был изображен гетман Ивана Мазепа. Речь идет о 10 гривнах 2000 года. Эта фигура на украинских деньгах вызвала массу обсуждений даже среди тогдашних чиновников. Дело в том, что, согласно российскому взгляду на историю, гетман Украины Иван Мазеп был предателем. Однако для украинцев эта фигура героическая. В частности, стоит отметить вклад Мазепы в украинскую культуру.