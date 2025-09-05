Как самостоятельно проверить банкноту?
Чтобы самостоятельно проверить банкноту, нужно в первую очередь ее потрогать, пишет 24 Канал.
Банкнотная бумага всегда плотная и не полностью гладкая. Пальцами вы должны почувствовать рельеф некоторых элементов:
- портретов известных лиц;
- других рисунков.
Обязательно рассмотрите купюру на свету. Там "появится" водяной знак с портретом и цифрой номинала. Также обратите внимание на то, что сквозной рисунок должен быть целостным изображением.
Заметьте! Внутри бумаги из которого изготовлена банкнота, должна быть лента с микротекстом и трезубцем.
К тому же гривневая купюра может "оживать", если рассматривать ее под разными углами. Что подразумевается:
- краски на банкноте могут менять цвет;
- на полимерной ленте создается эффект движения;
- если посмотреть на купюру под острым углом, можно увидеть скрытое изображение номинала.
Что важно знать об украинской гривне?
- Украинскую гривну могут подделывать. Именно поэтому, при подозрении на подделку, нужно своевременно действовать. Если вы не можете определить оригинал самостоятельно, обратитесь в банк. Финансовое учреждение передаст вашу банкноту на проверку в НБУ. Оригинальная купюра будет возвращена, а вот подделку изымут для проведения расследования.
- НБУ не покупает уникальные украинские копейки за дорого. Речь идет о монетах, которые находились в обращении, но на них были определенные особенности. Например, подделки. Для НБУ играет роль только номинал. В то же время коллекционеры за определенные уникальные экземпляры готовы выложить огромные суммы.
Интересно! Ранее на украинских купюрах был изображен гетман Ивана Мазепа. Речь идет о 10 гривнах 2000 года. Эта фигура на украинских деньгах вызвала массу обсуждений даже среди тогдашних чиновников. Дело в том, что, согласно российскому взгляду на историю, гетман Украины Иван Мазеп был предателем. Однако для украинцев эта фигура героическая. В частности, стоит отметить вклад Мазепы в украинскую культуру.