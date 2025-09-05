Як самостійно перевірити банкноту?

Щоб самостійно перевірити банкноту, потрібно першочергово її помацати, пише 24 Канал.

Банкнотний папір завжди щільний і не повністю гладкий. Пальцями ви маєте відчути рельєф деяких елементів:

портретів відомих осіб;

інших малюнків.

Обов'язково роздивіться купюру на світлі. Там має "з'явитись" водяний знак із портретом і цифрою номіналу. Також зверніть увагу на те, що наскрізний малюнок повинен бути цілісним зображенням.

Зауважте! Всередині паперу з якого виготовлена банкнота, має бути стрічка з мікротекстом та тризубом.

До того ж гривнева купюра може "оживати", якщо розглядати її під різними кутами. Що мається на увазі:

фарби на банкноті можуть змінювати колір;

на полімерній стрічці створюється ефект руху;

якщо подивитись на купюру під гострим кутом, можна побачити приховане зображення номіналу.

Що важливо знати про українську гривню?

Українську гривню можуть підробляти. Саме тому, при підозрі на підробку, потрібно своєчасно діяти. Якщо ви не можете визначити оригінал самостійно, зверніться у банк. Фінансова установа передасть вашу банкноту на перевірку у НБУ. Оригінальна купюра буде повернута, а от підробку вилучать для проведення розслідування.

НБУ не купує унікальні українські копійки за дорого. Йдеться про монети, які перебували в обігу, але на них були певні особливості. Наприклад, одруківки. Для НБУ грає роль лише номінал. Водночас колекціонери за певні унікальні екземпляри готові викласти шалені суми.

Цікаво! Раніше на українських купюрах було зображено гетьмана Івана Мазепу. Йдеться про 10 гривень 2000 року. Ця постать на українських грошах викликала масу обговорень навіть серед тогочасних урядовців. Річ у тім, що, згідно з російським поглядом на історію, гетьман України Іван Мазеп був зрадником. Проте, для українців ця постать героїчна. Зокрема, варто відзначити вклад Мазепи в українську культуру.