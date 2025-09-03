За сколько НБУ может купить редкие монеты?
В комментарии 24 Каналу НБУ отметил, что для регулятора номинальная стоимость всех монет одинакова. То есть все "особенности" копеек никакого значения не имеют.
Согласно нормативным документам НБУ, все монеты имеют номинальную стоимость, то есть и те, что считаются коллекционерами редкими и распространенными – имеют одинаковую стоимость. Для нас не существует "редких" образцов – или чеканки различными штемпелями, или вариации герба. Это больше сфера интересов коллекционеров,
- отмечают специалисты в Музее денег НБУ.
Обратите внимание! Специалисты НБУ добавляют, что определенные различия могут возникать, ведь инструменты для изготовления денег изнашиваются и заменяются.
Также НБУ исключает массовое попадание в оборот откровенно бракованных монет. Это довольно редкий случай. Дело в том, что Банкнотно-монетный двор Нацбанка осуществляет строгий контроль над всеми деньгами, входящими в обращение.
Какие монеты ценны для нумизматов?
Нумизматы считают ценными монеты, которые имеют особенности в шрифте, рельефе, оттенках металла. Даже какое-то незначительное отклонение от общего дизайна, может сделать обычную копейку сверхценной среди коллекционеров. Чтобы узнать актуальную стоимость монеты, необходимо ознакомиться с каталогами на специализированных сервисах.
Какие есть интересные копейки в Украине?
- НБУ в течение всего времени независимости изготавливал редкие украинские денежные единицы. Например, в 1996 году была отчеканена монета, посвященную Тарасу Шевченко. Она изготовлена из чистого золота 900 пробы. Сейчас цена этой монеты – более 80 тысяч гривен.
- К "Евро-2012" было выпущено специальную монету. Сейчас ее стоимость ориентировочно 50 тысяч долларов. Не удивительно, что цена на монету такая высокая, ведь это редкий экземпляр, изготовленный из 0,5 килограмма золота.
- Некоторые старые украинские копейки можно продать сейчас за 20 тысяч гривен и более. Речь идет о реализации таких монет среди коллекционеров. Стоит только рассмотреть старые 25 копеек 1992 года на предмет определенных особенностей, чтобы найти настоящий "клад".