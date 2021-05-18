В связи с ростом спроса на полупроводники на рынке формируется дефицит. Причины глобальной нехватки микросхем являются достаточно сложными и многомерными. На фоне этого, государства начали вести ожесточенную борьбу за драгоценный ресурс.

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Южная Корея готовится к завоеванию будущего

На прошлой неделе Южная Корея объявила о масштабных планах относительно полупроводников. Руководство страны намерено выделить на разработку чипов 510 триллионов южнокорейских вон ( 452 миллиарды долларов) до 2030 года. Больших средств получат частные компании. Специалист по геополитике от Center for Innovating the Future Абишур Пракаш заявил, что официальный Сеул выбрал стратегию военного времени для того, чтобы построить в будущем безопасность и независимость.

Создавая мощные чипы Южная Корея будет иметь возможность определять свою собственную траекторию, вместо того, чтобы двигаться в определенном направлении. Речь также идет о том, чтобы не зависеть от Китая или Тайваня. Инвестируя сотни миллиардов долларов, Южная Корея гарантирует, что ее важнейшие технологические нужды не будут привязаны к другим странам,

– добавил специалист.

Инвестиции Южной Кореи возглавляются двумя крупнейшими производителями микросхем

Samsung Electronics,

SK Hynix.

Samsung Electronics – это один из крупнейших производителей в стране микросхем и главный конкурент тайваньской компании TSMC , готовится инвестировать 171 триллион вон в сектор до 2030 года. Гигант увеличит предыдущий целевой показатель инвестиций в 133 триллиона вон, о чем было сообщено в 2019 году. Корпорация SK Hynix, которая является поставщиком микросхем динамической оперативной памяти (DRAM) и микросхем флэш-памяти, планирует потратить 230 триллионов вон в течение следующих 10 лет. Этот пакет инвестиций будет поделен следующим образом:

110 триллионов вон направят на развитие уже имеющиеся производственные площадки,

еще 120 триллионов вон выделят на строительство четырех новых заводов.

Китай, США, ЕС

Южная Корея приняла решение о новом пакете инвестиций после амбициозных планов США, Китая и Европейского Союза. В частности, глава Белого дома Джозеф Байден предложил план о выделении 50 миллиардов долларов в исследования и производство микросхем. Китай обещает потратить значительную сумму на высокотехнологичные отрасли с акцентом на полупроводники. В марте Европейский Союз заявил, что хочет, чтобы к 2030 году на территории Европы производили 20% полупроводников от глобального объема.

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В непрерывной битве за господство в секторе технологий все страны борются за величественное звание главного мирового поставщика. Южная Корея, Япония, США, Тайвань, ЕС и Китай – все стремятся получить золотую медаль на пьедестале технических Олимпийских игр,

– сказал Глен О'Доннелл с Forrester

На ситуацию также влияет геополитическая напряженность между странами. Южная Корея живет с угрозой нападения со стороны Северной Кореи. У Тайваня, который сейчас является лидером среди поставщиков микросхем, осложняются отношения с Китаем.