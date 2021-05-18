У зв'язку зі зростанням попиту на напівпровідники на ринку формується дефіцит. Причини глобальної нестачі мікросхем є досить складними та багатовимірними. На фоні цього, держави почали вести запеклу боротьбу за дорогоцінний ресурс.

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Південна Корея готується до завоювання майбутнього

Минулого тижня Південна Корея оголосила про масштабні плани щодо напівпровідників. Керівництво країни має намір виділити на розробку чипів 510 трильйонів південнокорейських вон (452 мільярди доларів) до 2030 року. Більшість коштів отримають приватні компанії. Спеціаліст з геополітики від Center for Innovating the Future Абішур Пракаш заявив, що офіційний Сеул обрав стратегію воєнного часу задля того, щоб побудувати у майбутньому безпеку та незалежність.

Створюючи потужні чипи Південна Корея буде мати можливість визначати свою власну траєкторію, замість того, щоб рухатися у певному напрямку. Мова також йде про те, щоб не залежати від Китаю чи Тайваню. Інвестуючи сотні мільярдів доларів, Південна Корея гарантує, що її найважливіші технологічні потреби не будуть прив'язані до інших країн,

– додав фахівець.

Інвестиції Південної Кореї очолюються двома найбільшими виробниками мікросхем:

Samsung Electronics,

SK Hynix.

Samsung Electronics – це один з найбільших виробників у країні мікросхем та головний конкурент тайванської компанії TSMC, готується інвестувати 171 трильйон вон у сектор до 2030 року. Гігант збільшить попередній цільовий показник інвестицій в 133 трильйони вон, про що було повідомлено у 2019 році. Корпорація SK Hynix, яка є постачальником напівпровідних мікросхем динамічної оперативної пам'яті (DRAM) і мікросхем флеш-пам'яті, планує витратити 230 трильйонів вон протягом наступних 10 років. Цей пакет інвестицій буде поділений наступним чином:

110 трильйонів вон направлять на розвиток вже наявних виробничих майданчиків,

вон направлять на розвиток вже наявних виробничих майданчиків, ще 120 трильйонів вон виділять на побудову чотирьох нових заводів.

Китай, США, ЄС

Південна Корея ухвалила рішення щодо нового пакету інвестицій після амбітних планів США, Китаю та Європейського Союзу. Зокрема, очільник Білого дому Джозеф Байден запропонував план про виділення 50 мільярдів доларів на дослідження та виробництво мікросхем. Китай обіцяє витратити значну суму на високотехнологічні галузі з акцентом на напівпровідники. У березні Європейський Союз заявив, що хоче, щоб до 2030 року на території Європи виробляли 20% напівпровідників від глобального обсягу.

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У безперервній битві за панування у секторі технологій всі країни борються за величне звання головного світового постачальника. Південна Корея, Японія, США, Тайвань, ЄС і Китай – всі прагнуть отримати золоту медаль на п'єдесталі технічних Олімпійських ігор,

– сказав Глен О'Доннелл з Forrester

На ситуацію також впливає геополітична напруженість між країнами. Південна Корея живе з загрозою нападу зі сторони Північної Кореї. У Тайваню, який зараз є лідером серед постачальників мікросхем, ускладнюються відносини з Китаєм.

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