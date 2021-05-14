По данным консалтинговой компании AlixPartners, недостаток полупроводниковых чипов обойдется области в 110 миллиардов долларов. Новый прогноз на 81,5% выше по сравнению с предыдущим прогнозом в 60,6 миллиарда долларов, который Нью-Йоркская компания обнародовала в конце января.

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Кризис на рынке автомобилей

Специалист AlixPartners Марк Уэйкфилд отметил, что сумма ущерба выросла за несколько факторов. Однако, одну из важнейших ролей в этом процессе сыграла пожар на японском заводе Renesas, который поставляет микросхемы. Это привело к нарушению планов по поставкам автомобилей во всем мире. В связи с этим в 2021 году производство автомобилей может сократится на 3,9 миллиона. В январе предусматривали уменьшение объемов производства на 2,2 миллиона автомобилей.

Полупроводниковые чипы являются чрезвычайно важными компонентами автомобилей. Обычно в автомобилях есть сотни полупроводников. Дорогие автомобили с передовыми системами безопасности и информационно-развлекательными системами имеют гораздо больше этих чипов, чем базовые модели

Такие автомобильные гиганты как Ford Motor и General Motors ожидают, что из-за дефицита микросхем они потеряют миллиарды долларов. Ford предварительно оценивает свои убытки в 2,5 миллиарда долларов, тогда как компания General Motors прогнозирует, что ее прибыль сократится на 1,5 миллиарда – 2 миллиарда долларов.

Исполнительный директор AlixPartners Дэн Хирша отметил, что это действительно критическая система для автомобильной отрасли, поскольку спрос на микросхемы будет расти на фоне новых всплесков популярности электромобилей. Он добавил, что сейчас главным приоритетом для компаний является "максимально возможное смягчение краткосрочных последствий". AlixPartners прогнозирует, что ситуация стабилизируется только во втором квартале 2022 года.