Какие цены на металлы?

В пятницу, 15 августа, цена на железную руду снизилась на 0,2%, до 101,90 доллара за тонну. На Лондонской бирже металлов медь торговалась на уровне 9 768 долларов за тонну, алюминий подорожал – 2 619,50 доллара за тонну, а котировки других основных металлов снизились, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Согласно опубликованной официальной статистике, выпуск на предприятиях и шахтах КНР увеличивался самыми медленными темпами с ноября. Китай – крупнейший в мире производитель и потребитель железной руды и стали, поэтому даже незначительные колебания в его экономике могут заметно влиять на спрос.

Почему Китай сокращает производство металла?

В июле выпуск нерафинированной стали составил 79,66 миллиона тонн – это минимальный показатель с 2017 года. Несмотря на сезонные колебания, это уже третье сокращение производства в Китае в 2025 году.

В июле спрос на арматурный прокат демонстрировал сезонную слабость. Это могло стать одной из причин более заметного снижения объемов выплавки стали,

– отметил главный аналитик по рынку железной руды в консалтинговой компании Horizon Insights Цзян Ментянь.

С середины июня, когда цены на железную руду выросли более чем на 10% на фоне ожиданий, что Пекин будет сокращать избыточные промышленные мощности. Однако, несмотря на заявления властей о таких планах в сталелитейной отрасли, четких мер пока не представлено.

Хотя ожидается, что политика противодействия избыточному производству будет иметь долгосрочное влияние на черную металлургию, эффект от сокращения мощностей вряд ли будет заметен сразу,

- добавил эксперт.

Как отмечается, запасы железной руды в китайских портах на прошлой неделе немного увеличились, но остаются на минимальном уровне с начала 2024 года.