Фильмы и книги уже давно стали важными инструментами для достижения целей и осуществления амбициозных планов. Компанию им составляют различные учебные курсы.

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Интересные фильмы

На сегодня сняли немало фильмов, которые могут не только помочь вам заинтересоваться миром рынка, но и дать трейдерам немало полезной информации. Фильм "Аферист" , снятый в 1999 году, – один из лучших вариантов для для просмотра . Лента рассказывает о молодом сотруднике банка Barings, который занимается учетом активов и одновременно с этим торгует на бирже. Впоследствии он вынужден начать заниматься финансовыми махинациями. Фильм погружает зрителя в атмосферу фондового рынка, больших заработков и высоких рисков, где ошибка может стоить слишком дорого.

Фильм "Аферист": смотреть видео

Еще более ранний, но не менее интересный и полезный фильм "Уолл-стрит" 1987 года. Красной нитью этой истории является то , что азарт и жадность при торговле на бирже ни к чему хорошему не приведут. Кроме того, лента акцентирует, что новичкам стоит выбирать в наставники честных брокеров или постоянно учиться самим.

Фильм "Уолл-стрит": смотреть видео

Еще одним интересным фильмом для многих инвесторов станет " Финансовый монстр " , снятый в 2016 году. Мораль его заключается в том, что не стоит вкладывать все деньги в один актив и нужно учиться диверсифицировать свой инвестиционный портфель.

"Финансовый монстр": смотреть видео

Нужны книги

Будущему инвестору также будет полезно ознакомиться с главными книгами о мире финансов. Сперва стоит упомянуть работу Роберта Кийосаки " Руководство богатого папы по инвестированию " . В своей книге автор описывает основы мышления богатой и бедной человека. Эту историю автор раскрывает с позиции инвестора практика. Так, например, он выводит постулат, что в сфере инвестиций 90% результатов исходят от 10% наших усилий. Книга замечательна тем, что в ней не так уж и много теории, но представлено множество примеров из практики.

Книги, фильмы и учебные курсы для начинающих инвесторов / Фото Unsplash

Другой хорошей книгой для начинающих инвесторов является труд Бодо Шефера "Путь к финансовой свободе" . В ней говорится о необходимости изменить свое отношение к деньгам и не откладывать на лучшие времена. По мнению автора, это первый шаг к богатству. В своей книге Шефер описывает 4 основные инвестиционные стратегии, которые позволят новичку на рынке быстро начать зарабатывать деньги.

Замыкает тройку лучших книг для трейдеров работа Бенджамина Грэхема "Разумный инвестор" . Она была опубликована еще в середине XX века, но не потеряла своей актуальности до сих пор. Ее называют "библией фондового рынка" . В этой книге нет сложных технических терминов, поэтому она легко читается, поэтому трейдеры могут получить много полезной информации.

Учебные курсы

Ознакомившись с теоретической частью, инвесторам нужно будет научиться использовать полученные знания на практике. В этом им помогут различные учебные курсы. Хорошим инструментом для изучения торговли на финансовых рынках может стать торговая платформа Libertex от компании Forex Club.

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С помощью видеоуроков в Libertex трейдеры, которые начинают свой путь, могут изучить основы работы на финансовых рынках, а воспользовавшись демо-счетом – получить возможность применить свои знания и навыки на практике без дополнительных рисков. Получив представление о том, как правильно торговать, инвесторы буквально в один клик могут переключиться на реальный счет и начать получать свои первые доходы. Libertex предоставляет возможность торговать акциями и фондовыми индексами, валютами и криптовалютами, энергоносителями и другими активами так что каждый инвестор имеет шанс найти для себя подходящий инструмент для заработка.