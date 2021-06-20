Фільми та книги вже давно стали важливими інструментами для досягнення цілей та втілення в життя амбітних планів. Компанію їм складають різноманітні навчальні курси.

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Цікаві фільми

На сьогодні зняли чимало фільмів, які можуть не тільки допомогти вам зацікавитися світом фінансового ринку, але й дати трейдерам-початківцям чимало корисної інформації. Фільм "Аферист" , знятий у 1999 році, – один з найкращих варіантів для перегляду. Стрічка розповідає про молодого співробітника банку Barings, який займається обліком активів й одночасно з цим торгує на біржі. Згодом він вимушений почати займатися фінансовими махінаціями. Фільм занурює глядача в атмосферу фондового ринку, великих заробітків і високих ризиків, де помилка може коштувати надто дорого.

Фільм "Аферист": дивитися відео

Ще більш ранній, але не менш цікавий та корисний фільм "Волл-стріт" 1987 року. Червоною ниткою цієї історії є те , що азарт і жадібність при торгівлі на біржі ні до чого хорошого не приведуть. Крім того, стрічка акцентує, що новачкам варто вибирати в наставники чесних брокерів або постійно вчитися самим.

Фільм "Волл-стріт": дивитися відео

Ще одним цікавим фільмом для багатьох інвесторів стане " Фінансовий монстр ", знятий у 2016 році. Мораль його полягає в тому, що не варто вкладати всі гроші в один актив і потрібно вчитися диверсифікувати свій інвестиційний портфель.

"Фінансовий монстр": дивитися відео

Потрібні книжки

Майбутньому інвестору також буде корисно ознайомитися з головними книгами про світ фінансів. П ерш за все варто згадати роботу Роберта Кійосакі " Керівництво багатого тата по інвестуванню " . У своїй книзі автор описує основи мислення багатої та бідної людини. Цю історію автор розкриває з позиції інвестора-практика. Так, наприклад, він виводить постулат, що у сфері інвестицій 90% результатів виходять від 10% наших зусиль. Книга чудова тим, що в ній не так вже й багато теорії, але представлено безліч прикладів з практики.

Книги, фільми та навчальні курси для інвесторів-початківців / Фото Unsplash

Іншою хорошою книгою для інвесторів-початківців є праця Бодо Шефера "Шлях до фінансової свободи" . У ній йдеться про необхідність змінити своє ставлення до грошей і не відкладати на кращі часи. На думку автора, це перший крок до багатства. У своїй книзі Шефер описує 4 основні інвестиційні стратегії, які дозволять новачкові на ринку швидко почати заробляти гроші.

Замикає трійку кращих книг для трейдерів робота Бенджаміна Грехема "Розумний інвестор" . Вона була опублікована ще в середині XX століття, але не втратила своєї актуальності й досі. Її називають "біблією фондового ринку". У цій книзі немає складних технічних термінів, тому вона легко читається, тож трейдери можуть отримати багато корисної інформації.

Навчальні курси

Ознайомившись з теоретичною частиною, інвесторам потрібно буде навчитися використовувати отримані знання на практиці. У цьому їм допоможуть різні навчальні курси. Хорошим інструментом для вивчення торгівлі на фінансових ринках може стати торгова платформа Libertex від компанії Forex Club.

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З допомогою відеоуроків в Libertex трейдери, які починають свій шлях, можуть вивчити основи роботи на фінансових ринках, а скориставшись демо-рахунком – отримати можливість застосувати свої знання та навички на практиці без додаткових ризиків. Отримавши уявлення про те, як правильно торгувати, інвестори буквально в один клік можуть перейти на реальний рахунок й почати отримувати свої перші доходи. Libertex надає можливість торгувати акціями та фондовими індексами, валютами та криптовалютами, енергоносіями та іншими активами так, що кожен інвестор має шанс знайти для себе відповідний інструмент для заробітку.