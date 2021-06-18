Залог финансового благополучия миллиардеров – активы их компаний. Акций корпораций Amazon, TESL и Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) в очередной раз продемонстрировали стремительный рост.

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Состояние первой тройки Forbes увеличились на 8 миллиардов долларов

Больше всех за последние сутки заработал основатель Amazon Джефф Безос . Его капитал увеличился на 3,8 миллиарда долларов. Nasdaq информирует, что активы его детища прибавили в цене 2,17%. Стоимость одной акции с 3403 долларов выросла до 3489 долларов. Далее идет Илон Маск и его компания Tesla. Состояние последнего выросло 2,4 миллиарда долларов. По данным Yahoo! Finance ценные бумаги производителя электромобилей взлетели на 1.94%. Стоимость акций поднялась с 601 доллара до 616.

Акции Amazon растут в цене / Инфографика Yahoo! Finance

Отец французской компании LVMH , которая охватывает такие всемирно известные бренды как Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Бернар Арно разбогател еще на 2 миллиарда долларов. Согласно Yahoo! Finance, максимально стоимость акций LVMH за сегодня поднималась до 698 долларов за актив. На 16:30 ценные бумаги LVMH торгуются на уровне 684 долларов.

Рейтинг Forbes: как сейчас выглядит тройка лидеров

Джефф Безос – 200,7 миллиарда долларов;

Бернар Арно – 199,7 миллиарда долларов.

Илон Маск – 154,6 миллиарда долларов.