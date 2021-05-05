За 27 лет совместной жизни пара заработала один из крупнейших состояний в мире – 145 миллиардов долларов. Поэтому, после новости о разводе бывшие супруги приступило к процессу распределения имущества.

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Многочисленные активы

Пара создала свой капитал благодаря доле Microsoft, которая принадлежит Биллу Гейтсу . Но сейчас акции технического гиганта составляют примерно 20% от всех активов бывшей пары. Кроме того, в последние годы, они передали большую часть этих ценных бумаг в свой фонд.

Крупнейшим активом пары сейчас является инвестиционная компания Cascade Investment. В день объявления о разводе Cascade Investment перевела Мелинде Гейтс ценные бумаги стоимостью более 1,8 миллиарда долларов. В частности, она получила 14,1 миллиона акций оператора железнодорожной сети Canadian National Railway , которые оценивают в 1,5 миллиарда долларов, а также 2,94 миллиона акций американского автодилера AutoNation стоимостью 309 миллиардов долларов. 87,3 миллиона активов компании остаются в собственности Билла Гейтса.

Билл и Мелинда Гейтс / Фото Getty Images

Также бывшие супруги входят в список крупнейших землевладельцев США. Им принадлежит имение общей площадью более 6000 квадратных метров в Медине, штат Вашингтон и еще несколько домов.

Gates Foundation

Билл и Мелинда Гейтс заявили, что и впредь будут вместе заниматься делами совместного благотворительного фонда Gates Foundation, который является одним из крупнейших в мире. В 2019 году фонд раздал гранты на 55 миллиардов долларов. Представители фонда добавили, что роли Гейтсов остаются неизменными и они продолжат выполнять функции сопредседателей и попечителей фонда.

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К тому же то, что развод проходит в мирном ключе вовсе не означает, что бывшим супругам будет легко работать вместе в будущем. Поэтому, предполагают, что в случае возникновения напряжения можно будет создать две отдельные организации.

Как бы это ни было неудобно, но их личные отношения будут иметь огромное влияние на то, куда будут идти деньги. Фонд Гейтса – это самая влиятельная и очень важная благотворительная организация в мире, и не только с точки зрения ее активов и предоставления грантов. Сами Билл и Мелинда стали чрезвычайно влиятельными общественными деятелями в своих правах,

– заявил Бенджамин Соскис, старший научный руководитель Центра некоммерческих организаций и филантропии Urban Institute.