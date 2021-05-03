Как и все Уоррен Баффет начинает свой день с завтрака. Однако, не все так просто. Его выбор зависит от ситуации на фондовых рынках.

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Секрет в простоте

Миллиардер признался, что у него есть три опции:

если ситуация на мировых биржах положительная – он выбирает сэндвич с беконом, яйцом и сыром. Этот набор стоит всего лишь 3,89 доллара.

если же фондовые рынки падают – он завтракает сэндвичем, который стоит 3,19 доллара.

когда все действительно очень плохо – его выбор падает на две колбасные котлеты по 2,38 доллара.

Человек может есть в McDonald's каждый день, однако иногда он выбирает заведения, которые не подают фастфуд. Диета Баффета, которая состоит из сладких газированных напитков, ограниченного количества овощей и нездоровой пищи, уже стала легендарной.

Я проверил актуарные таблицы, и выяснил, что самый низкий уровень смертности среди 6-летних, поэтому я решил есть как 6-летний ребенок. Это самый безопасный курс, который я могу выбрать,

– рассказал Баффет изданию Fortune.

По данным Forbes, капитал Уоррена Баффета составляет 103 миллиарда долларов. Он занимает шестую строчку в рейтинге самых богатых людей мира.