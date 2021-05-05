В 2014 году Бутерин получил престижную премию от известного венчурного капиталиста Питера Тиля. Это позволило ему сосредоточиться на разработке Ethereum, который был созданным в 2015 году. Цифровая валюта постепенно завоевывает все новые и новые вершины.

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Основатель Ethereum стал миллиардером

На торгах в понедельник цена Ethereum впервые пересекла отметку в 3000 долларов. Сейчас цифровая валюта стоит 3300 долларов. Всего с начала 2021 стоимость криптовалюты выросла на 325%.

Вторая по популярности криптовалюта в мире дорожает на фоне роста спроса на приложения децентрализованных финансов, цель которых заменить традиционные финансовые институты вроде банков и страховых компаний. В частности, DeFi Pulse информирует, что в настоящее время в протоколах DeFi, многие из которых созданы на основе именно блокчейна Ethereum, зафиксировано более 74 миллиарда долларов.

Цена Ethereum стремительно идет вверх / Инфографика CoinDesk

Бутерин является владельцем 333 520 токенов, которые после скачка цен оценивается в 1,09 миллиарда долларов. Рыночная капитализация цифровой валюты составляет 380 миллиардов долларов. Ethereum проигрывает только биткоину, стоимость активов которого равна 1,02 триллиона долларов.

Сейчас главным конкурентом детища Бутерина называют платформу Binance Smart Chain (BSC ), которая является творением самой большой криптобиржи в мире Binance. Для сравнения, за сутки BSC обрабатывает примерно 8 миллионов транзакций, тогда как Ethereum – не более, чем 1 миллион .