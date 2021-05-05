За 27 років спільного життя пара заробила один з найбільших статків у світі – 145 мільярдів доларів. Тож, після новини про розлучення колишнє подружжя приступило до процесу розподілу майна.

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Численні активи

Пара створила свій капітал завдяки частці Microsoft, яка належить Біллу Гейтсу. Але зараз акції технічного гіганта складають приблизно 20% від усіх активів експодружжя. Крім того, протягом останніх років, вони передали більшу частку цих цінних паперів до свого фонду.

Найбільшим активом пари наразі є інвестиційна компанія Cascade Investment. У день оголошення про розлучення Cascade Investment перевела Мелінді Гейтс цінні папери вартістю понад 1,8 мільярда доларів. Зокрема, вона отримала 14,1 мільйона акцій оператора залізничної мережі Canadian National Railway, які оцінюють у 1,5 мільярда доларів, а також 2,94 мільйона акцій американського автодилера AutoNation вартістю 309 мільйонів доларів. 87,3 мільйона активів компанії залишаються у власності Білла Гейтса.

Білл та Мелінда Гейтс / Фото Getty Images

Також колишнє подружжя входять до переліку найбільших землевласників США. Їм належить маєток загальною площею понад 6000 квадратних метрів у Медіні, штат Вашингтон та ще декілька будинків.

Gates Foundation

Білл та Мелінда Гейтси заявили, що й надалі будуть разом займатися справами спільного благодійного фонду Gates Foundation, який є одним з найбільших у світі. У 2019 році фонд роздав гранти на 55 мільярдів доларів. Представники фонду додали, що ролі Гейтсів залишаються незмінними й вони продовжать виконувати функції співголов та піклувальників фонду.

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До того ж те, що розлучення проходить у мирному ключі зовсім не означає, що колишньому подружжю буде легко працювати разом у майбутньому. Тож, припускають, що у разі виникнення напруги можна буде створити дві окремі організації.

Як би це не було незручно, але їхні особисті стосунки матимуть величезний вплив на те, куди будуть йти гроші. Фонд Гейтса – це найвпливовіша та дуже важлива благодійна організація у світі, і не лише з точки зору її активів та надання грантів. Самі Білл та Мелінда стали надзвичайно впливовими громадськими діячами у своїх правах,

– заявив Бенджамін Соскіс, старший науковий керівник Центру некомерційних організацій і філантропії Urban Institute.

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