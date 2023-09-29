НБУ изменил сроки для обмена монет и банкнот старых образцов

Речь идет о банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен и монеты номиналом 1, 2, 5, 25 копеек. Их выпустили в 2003 году. Обменять монеты и банкноты можно будет до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

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Таким образом, у украинцев будет больше времени для получения этой услуги. Особенно это актуально для граждан, покинувших свои дома после начала полномасштабного вторжения России в Украину или до сих пор находящихся на временно оккупированных территориях.

В Нацбанке также сообщили, что эти монеты и банкноты уже длительное время изымают из обращения. Кроме того, они лишились платежного статуса. То есть их не принимают для наличных расчетов в Украине.

Где можно осуществить обмен

Обмен банки проводят бесплатно. Обратиться с просьбой обменять банкноты и монеты старых образцов можно в Национальный банк Украины. Вот перечень отделений центробанка с адресами :

Киев – Контрактовая площадь, 2А;

Днепр – улица Воскресенская, 13;

Львов – улица Коперника, 4;

Харьков – площадь Театральная, 1;

Хмельницкий – улица Владимирская, 91;

Одесса – улица Ришельевская, 8.

Обмен монет и банкнот старого образца / Инфографика НБУ

Также эту услугу предоставляют "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ" . Все сведения о работе отделений этих кредиторов можно найти на их официальных сайтах.

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