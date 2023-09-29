НБУ изменил сроки для обмена монет и банкнот старых образцов
Речь идет о банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривен и монеты номиналом 1, 2, 5, 25 копеек. Их выпустили в 2003 году. Обменять монеты и банкноты можно будет до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.
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Таким образом, у украинцев будет больше времени для получения этой услуги. Особенно это актуально для граждан, покинувших свои дома после начала полномасштабного вторжения России в Украину или до сих пор находящихся на временно оккупированных территориях.
В Нацбанке также сообщили, что эти монеты и банкноты уже длительное время изымают из обращения. Кроме того, они лишились платежного статуса. То есть их не принимают для наличных расчетов в Украине.
Где можно осуществить обмен
Обмен банки проводят бесплатно. Обратиться с просьбой обменять банкноты и монеты старых образцов можно в Национальный банк Украины. Вот перечень отделений центробанка с адресами:
- Киев – Контрактовая площадь, 2А;
- Днепр – улица Воскресенская, 13;
- Львов – улица Коперника, 4;
- Харьков – площадь Театральная, 1;
- Хмельницкий – улица Владимирская, 91;
- Одесса – улица Ришельевская, 8.
Обмен монет и банкнот старого образца / Инфографика НБУ
Также эту услугу предоставляют "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ". Все сведения о работе отделений этих кредиторов можно найти на их официальных сайтах.
Более важные новости для контекста:
- В Украине запустили приложение "Моя налоговая". Государственная налоговая служба заявила, что это "шаг к цифровой налоговой в цифровом государстве". Он доступен для пользователей Android и iOS.
- С 1 августа в Украине вступили в силу новые правила пополнения банковских счетов. Главное изменение – необходимость прохождения процесса верификации. Аналогичное требование касается и пополнения мобильного счета через терминал.