Это приложение называется "Моя налоговая". С сегодняшнего дня, 28 сентября, он доступен для пользователей, а также работает на платформах Android и iOs.
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В Украине заработало приложение "Моя налоговая "
На официальном сайте ведомства отмечают, что приложение "Моя налоговая" – это инструмент для получения соответствующих электронных сервисов. Также там можно уплатить налоги через платежные системы. Применение планируется дополнять новыми опциями, которые будут отвечать потребностям налогоплательщиков. Есть информация о трех функциях и разделах.
Раздел "Услуги" содержит следующие опции:
- поиск марки акцизного налога;
- поиск фискального чека;
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе "Мои данные" можно найти информацию о:
- адрес регистрации и фактическое место жительства;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- состояние расчетов с бюджетом
В разделе "Сообщения" можно просмотреть:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информацию из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.