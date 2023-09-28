Это приложение называется "Моя налоговая". С сегодняшнего дня, 28 сентября, он доступен для пользователей, а также работает на платформах Android и iOs.

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В Украине заработало приложение "Моя налоговая "

На официальном сайте ведомства отмечают, что приложение "Моя налоговая" – это инструмент для получения соответствующих электронных сервисов. Также там можно уплатить налоги через платежные системы. Применение планируется дополнять новыми опциями, которые будут отвечать потребностям налогоплательщиков. Есть информация о трех функциях и разделах.

Раздел "Услуги" содержит следующие опции:

  • поиск марки акцизного налога;
  • поиск фискального чека;
  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Мои данные" можно найти информацию о:

  • адрес регистрации и фактическое место жительства;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом

В разделе "Сообщения" можно просмотреть:

  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информацию из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.
Также напомним, что в последние месяцы в Украине ввели достаточно много изменений, касающихся финансовых вопросов. В частности, с 1 августа 2023 года в Украине начали действовать новые правила пополнения банковских счетов. Ключевое изменение – необходимость прохождения процесса верификации. Аналогичное требование касается и пополнения мобильного счета через терминал. Кроме того, в конце последнего месяца лета Нацбанк смягчил ограничения относительно продажи иностранной валюты онлайн.