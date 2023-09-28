Это приложение называется "Моя налоговая". С сегодняшнего дня, 28 сентября, он доступен для пользователей, а также работает на платформах Android и iOs.

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В Украине заработало приложение "Моя налоговая "

На официальном сайте ведомства отмечают, что приложение "Моя налоговая" – это инструмент для получения соответствующих электронных сервисов. Также там можно уплатить налоги через платежные системы. Применение планируется дополнять новыми опциями, которые будут отвечать потребностям налогоплательщиков. Есть информация о трех функциях и разделах.

Раздел "Услуги" содержит следующие опции:

поиск марки акцизного налога;

поиск фискального чека;

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

Важно! Государственная налоговая служба также призывает присоединяться к тестированию. Главная цель – улучшение работы и сервисов мобильного приложения.

В разделе "Мои данные" можно найти информацию о:

адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе "Сообщения" можно просмотреть: