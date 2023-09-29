НБУ змінив терміни для обміну монет та банкнот старих зразків

Йдеться про банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень та монети номіналом 1, 2, 5, 25 копійок. Їх випустили до 2003 року. Обміняти монети та банкноти можна буде до кінця дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

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Таким чином, українці будуть мати більше часу для отримання цієї послуги. Особливо це актуально для громадян, які залишили свої домівки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну або досі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У Нацбанку також повідомили, що ці монети та банкноти уже протягом тривалого часу вилучають з обігу. Крім того, вони втратили платіжний статус. Тобто їх не приймають готівкових розрахунків в Україні.

Де можна здійснити обмін

Обмін банки проводять безплатно. Звернутися з проханням обміняти банкноти та монети старих зразків можна до Національного банку України. Ось перелік відділень центробанку з адресами:

Київ – Контрактова площа, 2А;

Дніпро – вулиця Воскресенська, 13;

Львів – вулиця Коперника, 4;

Харків – площа Театральна, 1;

Хмельницький – вулиця Володимирська, 91;

Одеса – вулиця Рішельєвська, 8.

Обмін монет та банкнот старого зразка в Україні / Інфографіка НБУ

Також цю послугу надають "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ". Усі інформацію про роботу відділень цих кредиторів можна знайти на їхніх офіційних сайтах.

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