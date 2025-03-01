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1 марта, 16:02
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Сколько стран пользуются евро

Вита Свирневская

Евро – это одна из самых известных и стабильных валют в мире. Однако история этой валюты началась относительно недавно. При этом евро уже является официальной валютой в десятках стран.

Сколько стран пользуются евро

Евро – это официальная валюта стран Еврозоны. Евро ввели в обращение в 2002 году, хотя валюту создали еще в 1999 году, пишет 24 канал со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

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Главный банк Еврозоны – Европейский центральный банк. В обращении есть банкноты с номиналами в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Однако в 2019 году регулятор решил отказаться от купюры в 500 евро.

Все страны Европейского Союза обязаны со временем отказаться от своих валют и перейти на евро. Это условие не должно выполнять только Дании, которая договорилась после присоединения к блоку сохранить датскую крону как основную валюту.

Страны, где евро – официальная валюта:

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Кипр
  4. Хорватия
  5. Эстония
  6. Финляндия
  7. Франция
  8. Германия
  9. Греция
  10. Ирландия
  11. Италия
  12. Латвия
  13. Литва
  14. Люксембург
  15. Мальта
  16. Нидерланды
  17. Португалия
  18. Словакия
  19. Словения
  20. Испания.

Обратите внимание! Членами Евросоюза также Венгрия, Польша, Швеция, Чехия и Румыния, которые пока не перешли на евро. В то время как Болгария в 2025 году планировала переход на евро.

Евро также используют страны, не входящие в ЕС. Фактически эти государства можно разделить на два блока: страны, имеющие договоренности с блоком по использованию евро и не имеющие. В первую группу входят Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. В то время как Черногория и Косово начали перейти на евро в одностороннем порядке.