Какие монеты можно продать дорого

За некоторые экземпляры копеек нумизматы могут заплатить до 5000 гривен. Речь идет о монетах со следующими номиналами: 25 копеек и 1 гривна, пишет 24 Канал со ссылкой на портал " Монеты-ягодки".

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25 копеек 1992 года

Чаще всего в обращении встречают разновидности 1.1ААв, 1.2ААв и 1.2ААм. Эти монеты не стоят больше своего фактического номинала. Однако 25 копеек, чеканившихся на Луганском станкостроительном заводе оценивают значительно дороже.

Эти копейки еще называют пробными или "незавершенными". Это связано с тем, которые были чеканены при налаживании станков. К ценным монетам относят экземпляры по штамму 5.1ДАг с гладкой группой. Речь идет о следующих особенностях:

Средний зуб трезубца округлый, толстый;

Снизу хвостик буквы "Ї" касается буквы "Н";

Гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

Группа гладкая, без насечек.

Кроме того, среди нумизматов ценят 25 копеек 1992 года с вдавленным трезубцем. Копеек с такой особенностью в обращении довольно немного, а их цена на аукционах достигает тысяч гривен.

Что такое нумизматика Это дисциплина, изучающая монеты, деньги и медали как источник исторических, экономических, политических и культурных знаний, историю денежного обращения и монетного производства. Термин также используют для обозначения разновидности коллекционирования.

1 гривна 2001 года

Среди тиража монет номиналом 1 гривна также есть редкие экземпляры. В частности, выделяют монеты 1АДг, за которые коллекционеры готовы платить до 5000 гривен в среднем. Такие монеты выделяет гладкую группу без надписей.

По-настоящему, ценную монету можно обнаружить, измерив ее вес и диаметр. Оригинальная копейка имеет вес 6, 8 грамма, а ее диаметр составляет 26 миллиметров. Кроме того, расстояние между крайними остями редкой монеты составляет 18, 3 миллиметра.