Сколько стран пользуются евро

Евро – это официальная валюта стран Еврозоны. Евро ввели в обращение в 2002 году, хотя валюту создали еще в 1999 году, пишет 24 канал со ссылкой на официальный сайт Евросоюза.

Интересно Готовы платить тысячи: какие монеты можно выгодно продать

Главный банк Еврозоны – Европейский центральный банк. В обращении есть банкноты с номиналами в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Однако в 2019 году регулятор решил отказаться от купюры в 500 евро.

Все страны Европейского Союза обязаны со временем отказаться от своих валют и перейти на евро. Это условие не должно выполнять только Дании, которая договорилась после присоединения к блоку сохранить датскую крону как основную валюту.

Страны, где евро – официальная валюта:

Австрия Бельгия Кипр Хорватия Эстония Финляндия Франция Германия Греция Ирландия Италия Латвия Литва Люксембург Мальта Нидерланды Португалия Словакия Словения Испания.

Обратите внимание! Членами Евросоюза также Венгрия, Польша, Швеция, Чехия и Румыния, которые пока не перешли на евро. В то время как Болгария в 2025 году планировала переход на евро.

Евро также используют страны, не входящие в ЕС. Фактически эти государства можно разделить на два блока: страны, имеющие договоренности с блоком по использованию евро и не имеющие. В первую группу входят Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. В то время как Черногория и Косово начали перейти на евро в одностороннем порядке.