Какие страны ЕС используют национальные валюты вместо евро

Согласно официальным данным, свои валюты продолжают использовать 7 стран, которые есть в составе ЕС. Среди этого перечня есть Болгария, которая в 2025 году официально перейдет на евро, отказавшись от лева. Соответствующее решение приняли местные законодатели.

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Вместо этого Швеция, Дания, Польша, Чехия, Венгрия и Румыния до сих пор сохранили свои национальные валюты. При этом каждая из этих стран имеет собственные планы по использованию евро:

В частности, в апреле 2024 года на сегодня уже бывший глава Минфина Польши Анджей Доманский заявил, что страна после 20 лет членства в ЕС не готова к переходу на евро. Мол, это неоправданно. Кроме того, он добавил, что собственная национальная валюта – злотый – помогла Польше избежать рецессии во время мирового финансового кризиса и пережить другие потрясения, пишет "Европейская правда";

В начале текущего года президент Чехии Петр Павел в первой своей новогодней речи на посту заявил, что страна "должна довести до конца переход на общую европейскую валюту". Национальная валюта страны – это чешская крона. Чехия в 2024 году празднует двадцатилетие членства в ЕС, информирует "Радио Свобода".

В прошлом году в Румынии заявили о намерении ускорить переход на евро – до 2026 года. Это на три года раньше, чем предусматривает текущий план присоединения к еврозоне, согласно данным Euractive. Официальная валюта в стране – это румынский лей;

В 2023 году глава центробанка Венгрии сообщил, что до 2030 года не стоит рассматривать опцию перехода на евро. По его словам, если это сделать до того, экономика страны будет соответствующим образом подготовлена, то результаты будут неутешительными, пишет Reuters. В то же время регулятор добавил, что страна обязана перейти на евро.

Швеция, согласно официальному сайту Европейской комиссии, пока нет крайнего срока по введению евро. Однако в 2023 году в стране возникла дискуссия о введении евро, ведь шведская крона фиксировала серьезные потери на рынке, пишет Bloomberg.

Дания – это единственная страна, которая не обязана после вступления в ЕС отказываться от национальной валюты. Дело в том, что власти страны договориться об отказе от евро в пользу датской кроны.

Интересная деталь! Евро ввели в 1999 году, чтобы заменить экю. В обращение единую валюту стран Еврозоны ввели в 2002 году.

Напомним, что государства, которые перешли на евро, входят в состав Еврозоны – валютного союза из 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро как свою национальную валюту и единое законное платежное средство.