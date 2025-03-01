Скільки країн користуються євро

Євро – це офіційна валюта країн Єврозони. Євро ввели в обігу у 2002 році, хоча валюту створили ще в 1999 році, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Євросоюзу.

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Головний банк Єврозони – Європейський центральний банк. В обігу є банкноти з номіналами в 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Проте у 2019 році регулятор вирішив відмовитися від купюри в 500 євро.

Всі країни Європейського Союзу зобов'язанні з часом відмовитися від власних валют та перейти на євро. Цю умову не має виконувати лише Данії, яка домовилася після приєднання до блоку зберегти данську крону, як основну валюту.

Країни, де євро – офіційна валюта:

Австрія Бельгія Кіпр Хорватія Естонія Фінляндія Франція Німеччина Греція Ірландія Італія Латвія Литва Люксембург Мальта Нідерланди Португалія Словаччина Словенія Іспанія.

Зверніть увагу! Членами Євросоюзу також є Угорщина, Польща, Швеція, Чехія та Румунія, які поки не перейшли на євро. Тоді як Болгарія у 2025 році планувала перехід на євро.

Євро також використовують країни, які не входять до ЄС. Фактично ці держави можна розділити на два блоки: країни, що мають домовленості з блоком щодо використання євро й ті, які не мають. До першої групи входять Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Тоді як Чорногорія та Косово почали перейшли на євро в односторонньому порядку.