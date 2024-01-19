Косово изменило валюту

Центробанк Косово еще в конце декабря одобрил положение о кассовых операциях. В них указано, что с 17 января единственная валюта, которая может использоваться для кассовых операций наличными деньгами и в платежной системе – это евро. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на регулятор.

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Другие валюты, не являющиеся евро, могут использоваться в Косово только как ценности для хранения в физической форме или на банковских счетах в валютах, не являющихся евро, для международных платежей в валютах, не являющихся евро, и для осуществления валютных операций,

– написали в положении банка.

К слову, обмен валюты в Косово можно осуществить только в финучреждениях, имеющих лицензию Центробанка. Также регулятор имеет исключительное право на импорт и экспорт валюты и предоставление ее только лицензированным учреждениям, осуществляющим финансовые услуги.

Напомним! Еще в 2002 году Косово самостоятельно ввело евро, хотя и не является членом ЕС. Однако сербская часть населения, живущая на севере, до сих пор пользуется динарами.

С 1 января жители Косово получили возможность путешествовать в Европейский Союз без виз.