Что такое финансовый мониторинг и когда его осуществляют?

Они предотвращают терроризм, отмыванию средств и т.д., о чем сообщает Ощадбанк.

Одна из причин, почему могут начать такой мониторинг, это превышение лимита денежных переводов в течение месяца. Речь идет о таких случаях:

операции на сумму от 400 тысяч гривен;

операции на сумму от 55 тысяч гривен, инициируемых субъектами, которые проводят лотереи и/или азартные игры;

операции, которые меньше установленных порогов, которые соответствуют 70+ критериям согласно Постановлению НБУ №65.

Для того, чтобы избежать проблем, в частности блокировки карты, следует иметь при себе определенный пакет документов. Их перечень зависит от требований банка и причины тщательной проверки, но обычно понадобиться могут следующие подтверждения:

справка о начислении зарплаты или социальных выплат;

справка ОК-5/ОК-7;

налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах;

справка из налоговой;

договоры о купле-продаже недвижимости, земельного участка, авто или другого имущества (если средства получены именно из этих активов);

решение о выплате дивидендов и подтверждение размера этих дивидендов;

свидетельство о наследстве;

выписка со счета другого банка;

документ о доходах члена семьи, если доход является семейным;

договор страхования или страховой полис, если произошла выплата;

подтверждение дохода от предпринимательской деятельности;

удостоверение волонтера и тому подобное.

Если говорить о повседневных расходах украинцев, в частности покупки в супермаркетах или онлайн-магазинах, оплату коммунальных услуг / мобильной связи / обучение, получение заработной платы и социальной помощи, то они не интересуют Государственную налоговую службу,

– пишет издание Новости.LIVE.

Обратите внимание! В то же время обратить внимание могут еще и на операции, которые нетипичны для клиента, то есть отличаются от его обычных действий. Например, регулярные переводы различным физическим лицам (а раньше этого не было), дробление крупных сумм на мелкие переводы торговля криптовалютой и тому подобное.

Что еще следует знать украинцам?