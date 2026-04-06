По каким причинам банк может заблокировать карту?

Причин обычно несколько, о чем сообщает IdeaBank.

Блокировка банковской карты может произойти неожиданно, но важно разобраться, почему это произошло и как действовать.

– говорится в заметке.

В частности речь идет о таких обстоятельствах:

Финансовый мониторинг: если банк фиксирую какую-то нетипичную для клиента активность на счете, то человека могут попросить предоставить документы о происхождении средств. Решение исполнительной службы: в случае судебного решения (например, о взыскании долгов или штрафов) счета могут быть частично или полностью заблокированы. Нетипичные операции: система безопасности банка блокирует подозрительные транзакции. Истечение срока действия карты: банки опять-таки блокируют карты после завершения срока их действия. Мошенничество: карта может быть заблокирована банком, если финансовое учреждение заметит подозрительную активность.

В частности Постановление НБУ №65 по финмониторингу №65 по финмониторингу (от 19 мая 2020 года) предоставляет банкам широкие возможности. Финансовые учреждения имеют полное право проверять операции клиентов, блокировать и принудительно закрывать их счета.

Что делать, если банк заблокировал карту?

IdeaBank советует выполнить следующие действия, чтобы разобраться с блокировкой карточки:

позвонить в банк и узнать причину блокировки; уточнить, как решить проблемы; проверить данные и операции; подготовить все необходимые документы.

Важно! Финансовая становая предупредила: следует избегать крупных нетипичных операций без предупреждения банка. Также необходимо проверять счета и своевременно обновлять личные данные. Тогда можно избежать рисков по блокировке.

