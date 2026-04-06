По каким причинам банк может заблокировать карту?
Причин обычно несколько, о чем сообщает IdeaBank.
Блокировка банковской карты может произойти неожиданно, но важно разобраться, почему это произошло и как действовать,
– говорится в заметке.
В частности речь идет о таких обстоятельствах:
- Финансовый мониторинг: если банк фиксирую какую-то нетипичную для клиента активность на счете, то человека могут попросить предоставить документы о происхождении средств.
- Решение исполнительной службы: в случае судебного решения (например, о взыскании долгов или штрафов) счета могут быть частично или полностью заблокированы.
- Нетипичные операции: система безопасности банка блокирует подозрительные транзакции.
- Истечение срока действия карты: банки опять-таки блокируют карты после завершения срока их действия.
- Мошенничество: карта может быть заблокирована банком, если финансовое учреждение заметит подозрительную активность.
В частности Постановление НБУ №65 по финмониторингу №65 по финмониторингу (от 19 мая 2020 года) предоставляет банкам широкие возможности. Финансовые учреждения имеют полное право проверять операции клиентов, блокировать и принудительно закрывать их счета.
Что делать, если банк заблокировал карту?
IdeaBank советует выполнить следующие действия, чтобы разобраться с блокировкой карточки:
- позвонить в банк и узнать причину блокировки;
- уточнить, как решить проблемы;
- проверить данные и операции;
- подготовить все необходимые документы.
Важно! Финансовая становая предупредила: следует избегать крупных нетипичных операций без предупреждения банка. Также необходимо проверять счета и своевременно обновлять личные данные. Тогда можно избежать рисков по блокировке.
Что еще следует знать о блокировке карт?
- Заблокировать в частности могут и карты, на которые украинцы получают пенсионные выплаты. Блокировка может произойти, если на карту поступают суммы, которые не соответствуют официальному доходу клиента, или если фиксируется большое количество мелких переводов.
- Но блокировка банковской карты не является наказанием для украинцев. Это превентивная мера. И она имеет временный характер.