Что важно знать о финмониторинге сейчас?
Основной целью финмониторинга является попытка убедиться, что средства поступают и расходуются легально, сообщает Юридическая компания YANKIV.
Национальный банк осуществляет финансовый мониторинг, чтобы предотвратить использование банковской системы Украины для легализации доходов, полученных преступным путем. Мы стремимся укрепить доверие граждан к банковской системе государства,
– сообщает НБУ.
Обратите внимание! Финмониторинг происходит под наблюдением НБУ и Госфинмониторинга.
Финансовый мониторинг осуществляется в случае, если учреждение фиксирует нетипичное или подозрительное поведение. К тому же есть определенные лимиты, по состоянию на 2026 они такие:
- мониторинг может быть проведен, если фиксируются единовременные поступления от 400 тысяч гривен;
- P2P-переводы более 100 тысяч гривен;
- безналичная операция на сумму более 5 тысяч гривен без надлежащей идентификации клиента, без использования счета и так далее.
Для остальных клиентов лимит был установлен на уровне 150 000 гривен, однако с июня 2025 года он снижен до 100 000 гривен. Все, что превышает эти пределы, автоматически требует дополнительного объяснения и может попасть под проверку,
– говорится в сообщении.
Среди нетипичного поведения, которое может привлечь внимание финучреждений можно выделить:
- регулярные мелкие переводы;
- резкие скачки доходов;
- значительные суммы снятия.
Важно! Все эти обстоятельства не являются прямыми причинами для проведения финмониторинга. Однако они могут стать основанием для подозрений.
Что еще необходимо знать о финмониторинге?
Под финмониторинг могут попасть не только частные лица. Также под вниманием находятся предприниматели, в частности, ФЛП и ООО.
Несмотря на существующие предубеждения, именно бизнес находится под особым вниманием. Проводится подробный и комплексный анализ его доходов, расходов и происхождения средств.
Уменьшить вероятность прохождения финмониторинга возможно. Для этого, например, необходимо платить своевременно налоги, иметь документы, подтверждающие источник денежных поступлений.