Что важно знать о финмониторинге сейчас?

Основной целью финмониторинга является попытка убедиться, что средства поступают и расходуются легально, сообщает Юридическая компания YANKIV.

Национальный банк осуществляет финансовый мониторинг, чтобы предотвратить использование банковской системы Украины для легализации доходов, полученных преступным путем. Мы стремимся укрепить доверие граждан к банковской системе государства,

– сообщает НБУ.

Обратите внимание! Финмониторинг происходит под наблюдением НБУ и Госфинмониторинга.

Финансовый мониторинг осуществляется в случае, если учреждение фиксирует нетипичное или подозрительное поведение. К тому же есть определенные лимиты, по состоянию на 2026 они такие:

мониторинг может быть проведен, если фиксируются единовременные поступления от 400 тысяч гривен;

P2P-переводы более 100 тысяч гривен;

безналичная операция на сумму более 5 тысяч гривен без надлежащей идентификации клиента, без использования счета и так далее.

Для остальных клиентов лимит был установлен на уровне 150 000 гривен, однако с июня 2025 года он снижен до 100 000 гривен. Все, что превышает эти пределы, автоматически требует дополнительного объяснения и может попасть под проверку,

– говорится в сообщении.

Среди нетипичного поведения, которое может привлечь внимание финучреждений можно выделить:

регулярные мелкие переводы;

резкие скачки доходов;

значительные суммы снятия.

Важно! Все эти обстоятельства не являются прямыми причинами для проведения финмониторинга. Однако они могут стать основанием для подозрений.

Что еще необходимо знать о финмониторинге?