Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 16 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,30 гривны (без изменений), а продажа по 43,80 гривны (+5 копеек).

Покупка евро проходит по 51 гривне (+5 копеек), а продажа – по 51,75 гривны (+15 копеек).

Смотрите также Пальмовая ветвь, фонтан и палитра: что означают специальные символы на гривнах

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,63 гривны (+3 копейки), а продажа – по 43,70 гривны (+5 копеек).

Зато покупка евро проходит по 51,30 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,45 гривны (+5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,96 гривны (без изменений), а продают – по 43,68 гривны (+4 копейки).

Евро покупают по 51 гривны (+4 копейки), а продают – по 51,70 гривны (+10 копеек).

Что будет с курсом валют дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что рынок уже фактически привык к новым ценовым реалиям после подорожания топлива, которое повлекло за собой рост стоимости товаров и услуг.

Поэтому поскольку период шока прошел, в нынешних условиях резких колебаний курса доллара или его стремительного роста не предвидят, по крайней мере на этой неделе. А уже 30 апреля состоится следующее заседание Правления по вопросам монетарной политики Нацбанка.

По словам банкира, вероятнее всего, период снижения регулятором ставок заканчивается, следовательно в ближайшие недели курсовые изменения будут оставаться минимальными и прогнозируемыми.