Що таке фінансовий моніторинг та коли його здійснюють?

Вони запобігають тероризму, відмиванню коштів тощо, про що повідомляє Ощадбанк.

Одна з причин, чому можуть розпочати такий моніторинг, це перевищення ліміту грошових переказів протягом місяця. Мова йде про такі випадки:

операції на суму від 400 тисяч гривень;

операції на суму від 55 тисяч гривень, що ініціюються суб'єктами, які проводять лотереї та/або азартні ігри;

операції, які менші за встановлені пороги, які відповідають 70+ критеріям згідно з Постановою НБУ №65.

Для того, аби уникнути проблем, зокрема блокування картки, слід мати при собі певний пакет документів. Їхній перелік залежить від вимог банку та причини ретельної перевірки, але зазвичай знадобитися можуть наступні підтвердження:

довідка про нарахування зарплати чи соціальних виплат;

довідка ОК-5/ОК-7;

податкова декларація про майновий стан та доходи;

довідка з податкової;

договори про купівлю-продаж нерухомості, земельної ділянки, авто або іншого майна (якщо кошти отримані саме з цих активів);

рішення щодо виплати дивідендів та підтвердження розміру цих дивідендів;

свідоцтво про спадщину;

виписка з рахунку іншого банку;

документ про доходи члена родини, якщо дохід є сімейним;

договір страхування або страховий поліс, якщо відбулася виплата;

підтвердження доходу від підприємницької діяльності;

посвідчення волонтера тощо.

Якщо говорити про повсякденні витрати українців, зокрема покупки в супермаркетах чи онлайн-магазинах, оплату комунальних послуг / мобільного зв'язку / навчання, одержання заробітної плати і соціальної допомоги, то вони не цікавлять Державну податкову службу,

– пише видання Новини.LIVE.

Зверніть увагу! Водночас звернутися увагу можуть ще й на операції, які нетипові для клієнта, тобто відрізняються від його звичайних дій. Наприклад, регулярні перекази різним фізичним особам (а раніше цього не було), дроблення великих сум на дрібні перекази торгівля криптовалютою тощо.

