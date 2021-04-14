Мир инвестиций и больших денег снова привлекает внимание общества. На этот раз Forbes назвал лучших венчурных инвесторов современности. Интересные факты и цифры – читайте дальше.

К The Midas List – это рейтинг венчурных инвесторов, которые достигают лучших результатов в мире. Этот список был назван в честь царя Мидаса, который превращал любую вещь на золото.

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Первая пятерка

Первую строчку в престижном рейтинге занял партнер фонда Sequoia Альфред Лин , который вкладывал средства в сервисы Airbnb и DoorDash. Благодаря инвестициям в эти компании Лин улучшил свой результат сразу на 31 строчку. В прошлом он был исполнительным директором компании, которая специализируется на продаже товаров в Интернете Zappos. Airbnb и DoorDash – это самые IPO в 2020 году.

Вторым стал Нил Шэнь . Мужчина является управляющим партнером Sequoia China. Шэнь привлек внимание Forbes благодаря инвестициям в материнскую компанию социальной сети TikTok – ByteDance. Нил Шэнь три раза подряд становился лидером этого рейтинга.

Замыкает первую тройку управляющий партнер GGV Capital Ханс Тунг . Он вкладывал средства сразу в несколько стартапов:

приложение для шоппинга Wish,

финтех-компанию Affirm,

онлайн-площадку для новой и старой одежды Poshmark,

мессенджер Slack,

компанию Peloton.

На четвертом месте находится один из основателей фонда 5Y Capital Ричард Лю . Главную роль в его профессиональной жизни сыграли инвестиции в китайскую компанию Xiaomi. Предприниматель сумел попасть в первую десятку второй год подряд.

Пятым стал партнер фирмы Sutter Hill Ventures, которая специализируется на венчурном капитале. Его имя – Майк Спайзер . Своему успеху он обязан инвестициям в облачный сервис Snowflake, где он с 2012 до 2014 года занимал пост генерального директора. Ему до сих пор принадлежит 2% акций компании.

Интересные цифры

В рейтинг Forbes вообще вошли 100 передовых венчурных инвесторов на планете. В этом году 23 предприниматели впервые увидели свое имя в престижном списке, тогда как 10 лицам удалось туда вернуться.

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Венчурное инвестирование – это особая система вложения средств в стартапы. Его главная и принципиальное отличие от традиционного финансирования проектов заключается в том, что необходимые средства могут предоставляться под перспективную идею без гарантированного обеспечения имеющимся имуществом или иными активами предпринимателя.

В течение первого квартала 2021 на глобальном рынке венчурные инвестиции достигли 125 миллиардов долларов. Эта цифра на 94% больше показателей аналогичного периода в 2020 году.

В начале текущего года на рынке наблюдался всплеск вложения средств в стартапы на ранних этапах. Эти соглашения оценивают в 35,5 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, цифры выросли на 45% за предыдущий квартал, и на 63% в годовом исчислении.

Однако, инвестирование на поздних этапах в первые три месяца 2021 обновило свои максимумы. За квартал оно выросло на 56% и на 122% –за год.