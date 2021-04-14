Американец Бернард Мэдофф запомнился инвестиционным мошенничеством, похитив 65 миллиардов долларов в десятки тысяч клиентов. В возрасте 82 года он умер.

Бернард Мэдофф отбывал 150-летнее наказание в тюрьме . Из-за проблем с почками его забрали в больницу, где он умер. 29 апреля ему исполнилось бы 83 года.

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В возрасте 22 года Бернард Мэдофф основал собственную фирму и возглавил Nasdaq (фондовый индекс). 50 лет Мэдоффа знали как финансовую акулу на Уолл-стрит, пока не всплыла правда о его мошеннических схемах.

"Афера века"

В 2009 году Бернард Мэдофф признал свою вину по схеме, которую он вероятно начал еще в начале 1970-х годов. За это время он обманул 37000 человек в 136 странах мира .

Среди жертв его мошенничества были и знаменитости:

режиссер Стивен Спилберг;

актер Кевин Бэкон;

бывший владелец New York Mets Фред Вилпон;

лауреат Нобелевской премии мира Эли Вайзел

И обычные инвесторы, такие как Берт Росс, который потерял 5 миллионов долларов.

Об афере Мэдоффа власти сообщили его сыновья . Они также попали под подозрение в мошенничестве, хотя сам Мэдофф и отрицал их причастность. На вторую годовщину заключения отца, его сын Марк покончил с собой. Это стало третьим самоубийством, которое полиция связала с мошеннической схемой.

Схема Мэдоффа или схема Понци

Madoff Investment Securities считался одним из самых надежных и прибыльных инвестиционных фондов США: он приносил инвесторам стабильно высокую прибыль – около 12-13% годовых . Но в действительности никаких инвестиций не было.

Мошенническая схема Мэдоффа была простой: он брал деньги у клиентов и выплачивал их обратно из денег следующих клиентов. Классическая финансовая пирамида . Раскрытие этой схемы существенно отразилось на доверии американцев к инвестициям. Это привело к значительным изменениям в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Благодаря судебным искам удалось вернуть клиентам Мэдоффа более 14 миллиардов долларов.