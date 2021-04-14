Умер "аферист века" Бернард Мэдофф: как он украл 65 миллиардов долларов
Американец Бернард Мэдофф запомнился инвестиционным мошенничеством, похитив 65 миллиардов долларов в десятки тысяч клиентов. В возрасте 82 года он умер.
Источник:CNBC
Бернард Мэдофф отбывал 150-летнее наказание в тюрьме. Из-за проблем с почками его забрали в больницу, где он умер. 29 апреля ему исполнилось бы 83 года.
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В возрасте 22 года Бернард Мэдофф основал собственную фирму и возглавил Nasdaq (фондовый индекс). 50 лет Мэдоффа знали как финансовую акулу на Уолл-стрит, пока не всплыла правда о его мошеннических схемах.
"Афера века"
В 2009 году Бернард Мэдофф признал свою вину по схеме, которую он вероятно начал еще в начале 1970-х годов. За это время он обманул 37000 человек в 136 странах мира.
Среди жертв его мошенничества были и знаменитости:
- режиссер Стивен Спилберг;
- актер Кевин Бэкон;
- бывший владелец New York Mets Фред Вилпон;
- лауреат Нобелевской премии мира Эли Вайзел
И обычные инвесторы, такие как Берт Росс, который потерял 5 миллионов долларов.
Схема Мэдоффа или схема Понци
Madoff Investment Securities считался одним из самых надежных и прибыльных инвестиционных фондов США: он приносил инвесторам стабильно высокую прибыль – около 12-13% годовых. Но в действительности никаких инвестиций не было.
Мошенническая схема Мэдоффа была простой: он брал деньги у клиентов и выплачивал их обратно из денег следующих клиентов. Классическая финансовая пирамида. Раскрытие этой схемы существенно отразилось на доверии американцев к инвестициям. Это привело к значительным изменениям в Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Благодаря судебным искам удалось вернуть клиентам Мэдоффа более 14 миллиардов долларов.
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