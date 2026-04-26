Кассиры не рады им: принимают ли в Украине доллары 2003 года

Несмотря на распространенные мифы, доллары США старых годов выпуска, в частности 2003, остаются полноценным платежным средством. Однако на практике обменники иногда отказываются принимать такие купюры или устанавливают для них менее выгодный курс.

Какие доллары являются действующими в Украине?

Сейчас все доллары США, которые были выпущены с 1914 года, остаются законным платежным средством. Финансовые учреждения не имеют права отказывать в обмене банкнот только через год выпуска, отмечает НБУ.

Смотрите также Самая дорогая монета в мире: почему 20 долларов превратились в миллионы

Согласно постановлению №1 от 2 января 2019 года, банки и обменники обязаны принимать все настоящие доллары США, если они не повреждены и подтверждены как настоящие.

Банкам, небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые по дизайну и элементами защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенных на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств,

– говорится в документе.

Заметьте! Впрочем, доллары 2003 года выпуска могут не принять вполне законно, если банкноты изношены значительно или вызывают подозрение в подлинности. Если кассир после проверки считает их фальшивыми, то должен передать деньги на проверку. Клиенту стоимость подделки не компенсируется.

Почему отказывают в обмене долларов?

Чаще всего проблемы касаются купюр номиналом 100 долларов выпусков 1996, 2003 и 2006 годов. Дело в том, что дизайн купюр со временем меняют, чтобы улучшить их защиту, объясняет Приватбанк.

С развитием технологий Федеральная резервная система США выпускает новые банкноты, которые сложнее подделать, в отличие от старых.

Фото: Старые и новые доллары разных годов выпуска / Приватбанк

Поэтому выделяют несколько причин, почему обменники не всегда принимают доллары ранних серий выпуска:

Старые банкноты имеют более слабый уровень защиты. В них отсутствуют современные элементы безопасности, например, 3D-лента или обновленные водяные знаки, которые используются в новых сериях. Поэтому такие купюры сложнее быстро проверять на подлинность.

Во-вторых, банки и обменники часто ориентируются на рынок. В наличном обращении преобладают новые доллары, поэтому старые серии менее ликвидны, то есть их сложнее продать или обменять дальше.

Есть еще и технический фактор Часть старых банкнот, особенно выпусков до 1996 года, не имеет современных инфракрасных защитных элементов, поэтому не всегда проходит проверку на детекторах.

Однако это не повод отказать клиенту в обмене. По правилам, если техника подтвердила подлинность банкноты, ее обязаны принять.

Когда банк или обменник отказывается принять настоящие доллары лишь спустя год выпуска или предлагает невыгодный курс, это считается нарушением правил НБУ.

Важно! Если банк или обменник не хочет менять доллары 2003 года, клиент может обратиться в другой банк, попросить официальную причину отказа или подать жалобу в НБУ, оставив заявление на сайте регулятора.

