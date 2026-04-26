Які долари є чинними в Україні?

Наразі усі долари США, які були випущені з 1914 року, залишаються законним платіжним засобом. Фінансові установи не мають права відмовляти в обміні банкнот лише через рік випуску, зазначає НБУ.

Відповідно до постанови №1 від 2 січня 2019 року, банки та обмінники зобов’язані приймати всі справжні долари США, якщо вони не пошкоджені та підтверджені як справжні.

Банкам, небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій з банкнотами іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав,

– йдеться у документі.

Зауважте! Втім, долари 2003 року випуску можуть не прийняти цілком законно, якщо банкноти зношені значно або викликають підозру у справжності. Якщо касир після перевірки вважає їх фальшивими, то має передати гроші на перевірку. Клієнту вартість підробки не компенсується.

Чому відмовляють в обміні доларів?

Найчастіше проблеми стосуються купюр номіналом 100 доларів випусків 1996, 2003 і 2006 років. Річ у тім, що дизайн купюр з часом змінюють, щоб покращити їхній захист, пояснює Приватбанк.

З розвитком технологій Федеральна резервна система США випускає нові банкноти, які складніше підробити, на відміну від старих.

Фото: Старі та нові долари різних років випуску / Приватбанк

Тому виділяють кілька причин, чому обмінники не завжди приймають долари ранніх серій випуску:

Старі банкноти мають слабший рівень захисту. У них відсутні сучасні елементи безпеки, наприклад, 3D-стрічка або оновлені водяні знаки, які використовуються у нових серіях. Через це такі купюри складніше швидко перевіряти на справжність.

По-друге, банки та обмінники часто орієнтуються на ринок. У готівковому обігу переважають нові долари, тому старі серії менш ліквідні, тобто їх складніше продати або обміняти далі.

Є ще й технічний фактор Частина старих банкнот, особливо випусків до 1996 року, не має сучасних інфрачервоних захисних елементів, тому не завжди проходить перевірку на детекторах.

Однак це не привід відмовити клієнту в обміні. За правилами, якщо техніка підтвердила справжність банкноти, її зобов’язані прийняти.

Коли банк або обмінник відмовляється прийняти справжні долари лише через рік випуску або пропонує невигідний курс, це вважається порушенням правил НБУ.

Важливо! Якщо банк чи обмінник не хоче міняти долари 2003 року, клієнт може звернутися до іншого банку, попросити офіційну причину відмови або подати скаргу до НБУ, залишивши заяву на сайті регулятора.

