Главные изменения на рынке нефти

В ходе торговой сессии, 11 июля, стоимость нефти под брендом Brent колебалась на уровне 79,40 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,71 доллара или 2,2%.

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Марка нефти West Texas Intermediate к концу торгового дня зафиксировала цену на уровне 74,83 доллара за баррель. Это сырье выросло в цене на 1,84 доллара или 2,5%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть, по данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 79,41 доллара за баррель (+2,21%);

за баррель (+2,21%); Марка WTI торгуется на уровне 74,83 доллара за баррель (+1,84%).

Что происходило на рынке

Нефть выиграла от ослабление позиций доллара США против корзины из 6 других валют. В частности, на этом фоне два самых известных бренда нефти на рынке подорожали в целом. 2%. Марка Brent достигла пикового уровня с 28 апреля, а WTI – с 1 мая. Рост цен поддержал еще два фактора:

Надежды на увеличение спроса на сырье в развивающихся странах;

Сокращение предложения со стороны крупнейших экспортеров нефти, пишет Reuters.

К теме! На прошлой неделе обе марки нефти, считающие эталонами на рынке, закончили с пиковыми ценами с мая.

Напомним, что Иран использовал в свою пользу решение России и Саудовской Аравии о сокращении объемов добычи нефти. За май и июнь эта страна рекордно увеличила объемы экспорта черного золота.