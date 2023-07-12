Головні зміни на ринку нафти

Під час торгової сесії, 11 липня, вартість нафти під брендом Brent коливалася на рівні 79,40 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,71 долара або 2,2%.

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Марка нафти West Texas Intermediate на кінець торгового дня зафіксувала ціну на рівні 74,83 долара за барель. Ця сировина виросла в ціні на 1,84 долара або 2,5%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту, за даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 79,41 долара за барель (+ 2,21%);

за барель (+ 2,21%); Марка WTI торгується на рівні 74,83 долара за барель (+ 1,84%).

Що відбувалося на ринку

Нафта виграла від ослаблення позицій долара США проти кошика з 6 інших валют. Зокрема, на цьому тлі два найвідоміші бренди нафти на ринку подорожчали загалом на 2%. Марка Brent досягла пікового рівня з 28 квітня, а WTI – з 1 травня. Зростання цін підтримало ще два фактори:

Сподівання на збільшення попиту на сировину у країнах, які розвиваються;

Скорочення пропозиції зі сторони найбільших експортерів нафти, пише Reuters.

До теми! Минулий тиждень обидві марки нафти, які вважають еталонами на ринку, закінчили з піковими цінами з травня.

Нагадаємо, що Іран використав на свою користь рішення Росії та Саудівської Аравії про скорочення обсягів видобування нафти. За травень та червень ця країна рекордно збільшила обсяги експорту чорного золота.