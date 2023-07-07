Напомним, что Саудовская Аравия, Россия и другие крупные экспортеры нефти сокращают объемы добычи нефти В частности, в саудиты и россияне анонсировали уменьшение предложения в августе.

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Иран существенно увеличил экспорт нефти

Согласно данным Kpler и Petro-Logistics, за май и июнь 2023 объемы поставок иранской нефти составляли в среднем 1,6 миллиона баррелей в сутки. Это больше, чем вдвое превышает этот показатель за аналогичный период годом ранее. К тому же, Иран начал продавать наибольшие объемы нефти после введения мощных санкций со стороны США в США. 2018 году.

Любопытно! Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК+, в течение уже достаточно продолжительного периода жалуется на рыночные "перекосы", якобы сдерживающие рост цен. Это явилось одной из причин достаточно агрессивного сокращения объемов добычи нефти.

Основным клиентом Ирана стал Китай, который на сегодняшний день является крупнейшим импортером сырья в мире. Согласно оценкам Kpler, каждый день китайская сторона покупает 395 тысяч баррелей нефти из Ирана. К главным импортерам этого сырья также входят Сирия и Венесуэла.

Иранские поставщики нефти также предлагают значительные скидки для тех, кто готов с ними сотрудничать. По словам официальных лиц, черное золото из Ирана продается со скидкой в 30 долларов за баррель. Но даже несмотря на это, за последний календарный год экспорт сырья вырос 28 миллиардов долларов или в четыре раза больше, если сравнивать с 2021 годом.