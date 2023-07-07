Напомним, что Саудовская Аравия, Россия и другие крупные экспортеры нефти сокращают объемы добычи нефти В частности, в саудиты и россияне анонсировали уменьшение предложения в августе.
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Иран существенно увеличил экспорт нефти
Согласно данным Kpler и Petro-Logistics, за май и июнь 2023 объемы поставок иранской нефти составляли в среднем 1,6 миллиона баррелей в сутки. Это больше, чем вдвое превышает этот показатель за аналогичный период годом ранее. К тому же, Иран начал продавать наибольшие объемы нефти после введения мощных санкций со стороны США в США. 2018 году.
Основным клиентом Ирана стал Китай, который на сегодняшний день является крупнейшим импортером сырья в мире. Согласно оценкам Kpler, каждый день китайская сторона покупает 395 тысяч баррелей нефти из Ирана. К главным импортерам этого сырья также входят Сирия и Венесуэла.
Иранские поставщики нефти также предлагают значительные скидки для тех, кто готов с ними сотрудничать. По словам официальных лиц, черное золото из Ирана продается со скидкой в 30 долларов за баррель. Но даже несмотря на это, за последний календарный год экспорт сырья вырос 28 миллиардов долларов или в четыре раза больше, если сравнивать с 2021 годом.