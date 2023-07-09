Ключевые изменения на рынке нефти

За последнюю неделю нефть выросла в цене на 5%, достигнув максимального уровня за 9 недель. Нефть Brent зафиксировала пиковый уровень с 1 мая, в то время как сырье West Texas Intermediate – с 24 мая.

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Например, в пятницу, 7 июля, нефть марки Brent торговалась по цене на уровне 78,47 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,59 доллара или 2,6% во время сессии. Во вторник этот бренд подорожал на 1,60 доллара за баррель.

В то же время марка нефти West Texas Intermediate на конец сессии торговалась на уровне 73,86 доллара за баррель. Эта марка нефти выросла в цене на 2,06 доллара или 2,9% по сравнению с торгами в понедельник, сообщает издание Reuters. Нефть Brent зафиксировала пиковый уровень с 1 мая, в то время как сырье West Texas Intermediate – с 24 мая.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 78,47 доллара за баррель (+2,55%);

за баррель (+2,55%); Марка WTI торгуется на уровне 73,86 доллара за баррель (+2,87%).

Важно! Иран за последние месяцы увеличил объемы поставок нефти. Одним из ее главных клиентов стал Китай. Кроме того, страна, против которой действуют санкции США, закрывает дыры, оставленные Саудовской Аравией и Россией.

Что влияет на стоимость нефти

Обе марки нефти подорожали существенно выросшие в цене благодаря опасениям относительно предложения на рынке. Этот фактор даже перевесил ожидание грядущего роста ключевых ставок, которое может привести к экономическому замедлению и уменьшению спроса, пишет Reuters.