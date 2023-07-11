Последние изменения на рынке для доллара США

В ходе торгов во вторник, 11 июля, Индекс доллара США колеблется на уровне 101,76. Котировки с начала сессии упали на 0,20% во время торгов, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 101,67 до 101,96.

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Ключевые изменения Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за ; Самые слабые позиции индекс зафиксировал на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Какие факторы влияют на доллар

Американский доллар ослаб относительно корзины из 6 других валют, поскольку официальные лица из Федерального резерва подали сигнал о завершении цикла повышения ключевой ставки в достаточно близком будущем. Они уточнили, что еще будет несколько раундов роста этого индикатора для того, чтобы снизить все еще достаточно высокую инфляцию.

К теме! Желательный уровень в инфляции центральный банк США определил на уровне 2%. В мае 2023 года этот показатель остановился на уровне 4% в годовом расчете, пишет Trading Economics. Это самый низкий показатель с марта 2021 года.

В то же время, доллар США торгуется в достаточно узком диапазоне накануне обнародования критически важных данных об инфляции в стране с первой экономикой в мире. В начале торгов в Азии Индекс доллара США упал до минимального значения за 2 месяца с показателем на уровне 101,88 на фоне изменения ожидания трейдеров по поводу дальнейших шагов Федерального резерва, сообщает издание, сообщает CNBC.

Напомним, именно благодаря агрессивной монетарной политике центрального банка США Индекс доллара в 2022 году зафиксировал рекорд за 20 лет. Также добавим, что за второй квартал 2023 года Индекс доллара США вырос 0,8%. Этот индикатор зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.