Доллар и евро в обменниках: как изменились цены на валюту перед выходными

Официальный курс доллара в пятницу, 8 мая, составляет 43,80 гривны, а евро – 51,54 гривны. Правда, в банках и обменниках цены отличаются.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 8 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,56 гривны (-1 копейка), а продажа по 44,05 гривны (без изменений).

(-1 копейка), а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 51,25 гривны (-7 копеек), а продажа – по 51,95 гривны (+10 копейки).

Смотрите также Украина не дает зарабатывать России: для чего на самом деле нужны удары по НПЗ

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,80 гривны (без изменений), а продажа – по 43,80 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – по (без изменений). Зато покупка евро проходит по 51,55 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,75 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,41 гривне (+19 копеек), а продают – по 43,92 гривны (+2 копейки).

(+19 копеек), а продают – по (+2 копейки). Евро покупают по 51,35 гривны (-4 копейки), а продают – по 51,85 гривны (+1 копейка).

Что нужно знать о валютном рынке и депозитах в мае?

Как объяснил для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой, на наличном рынке ситуация должна быть сбалансированной, в соответствии со спросом и предложением.

Хотя возможны ситуативные колебания, любые признаки дефицита валюты пока отсутствуют. Так же нет чрезмерного спроса и очередей возле обменников.

Предварительные показатели доллара на рынке до 10 мая, по мнению эксперта, будут в пределах 43,75 – 44,35 гривны.

Несмотря на стабильность на валютном рынке, директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев уверяет, что НБУ мотивирует граждан не скупать валюту, а пользоваться гривневыми инструментами. Например, ОВГЗ или депозитами.

По словам банкира, логика последних заключается в том, что клиент получает не только фиксированный доход в гривне, но и определенный запас прочности на случай умеренного ослабления курса. Именно так в Нацбанке пытаются показать большую целесообразность и эффективность гривневых вложений.