Какие доходы от нефти получает Россия?

Как показывает статистика, в апреле 2026 года Россия получила от налогов на добычу нефти почти 917 миллиардов рублей. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 12 миллиардов долларов, сообщает ISW.

Для понимания, в марте это значение было на уровне – 443 миллиарда рублей. То есть, примерно – 6 миллиардов долларов.

Однако расходы нефтяного сектора слишком большие, чтобы Россия почувствовала поступления от нефти:

нефтяным компаниям предоставляют субсидии в размере почти 350 миллиардов рублей, то есть – 4,7 миллиарда долларов;

эти деньги должны быть потрачены на ремонт НПЗ, а также контроль цен на бензин.

Реальные доходы России от нефти и газа, примерно – 856 миллиардов рублей в течение апреля. А ожидаемые ранее – 835 миллиардов рублей. Это превышение незначительное именно благодаря атакам Украины на нефтяную инфраструктуру.

Ранее глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко дал интервью РБК-Украина, где указал, что украинские дальнобойные санкции чрезвычайно эффективны.

Александр Мартыненко Глава департамента корпоративного анализа ICU Если мы говорим о санкциях Запада – у многих есть значительные сомнения относительно их эффективности. Разве что они привели к увеличению дисконта российских марок к Brent. Зато украинские удары по экспортной инфраструктуре России наносят значительный ущерб.

