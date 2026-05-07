Какие доходы от нефти получает Россия?
Как показывает статистика, в апреле 2026 года Россия получила от налогов на добычу нефти почти 917 миллиардов рублей. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 12 миллиардов долларов, сообщает ISW.
Для понимания, в марте это значение было на уровне – 443 миллиарда рублей. То есть, примерно – 6 миллиардов долларов.
Однако расходы нефтяного сектора слишком большие, чтобы Россия почувствовала поступления от нефти:
- нефтяным компаниям предоставляют субсидии в размере почти 350 миллиардов рублей, то есть – 4,7 миллиарда долларов;
- эти деньги должны быть потрачены на ремонт НПЗ, а также контроль цен на бензин.
Реальные доходы России от нефти и газа, примерно – 856 миллиардов рублей в течение апреля. А ожидаемые ранее – 835 миллиардов рублей. Это превышение незначительное именно благодаря атакам Украины на нефтяную инфраструктуру.
Ранее глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко дал интервью РБК-Украина, где указал, что украинские дальнобойные санкции чрезвычайно эффективны.
Если мы говорим о санкциях Запада – у многих есть значительные сомнения относительно их эффективности. Разве что они привели к увеличению дисконта российских марок к Brent. Зато украинские удары по экспортной инфраструктуре России наносят значительный ущерб.
Как удары Украины влияют на нефтяной экспорт России?
Благодаря ударам Украины, ключевые нефтяные порты России не работают на полную мощность. Речь, в частности, об Усть-Луге и Приморске. из-за этого у Кремля нет возможности ощутимо наращивать нефтяной экспорт.
Украина продолжает осуществлять атаки. Под ударом оказываются не только НПЗ, а и танкеры, порты и другая нефтяная инфраструктура. Соответственно, доход России при подорожании нефти ограничивается.