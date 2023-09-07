Согласно данным российских СМИ, долги россиян по кредитам впервые в истории достигли выше отметки в 32 триллиона рублей. Об этом стало известно благодаря данным российского центробанка.

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В России долги зафиксировали исторический рекорд

Например, с начала 2023 года общая сумма боров по кредитам в России возросла на 3,3 триллиона рублей. По сути, это самые быстрые темпы прироста по меньшей мере с 2015 года. По всей вероятности, эта динамика будет набирать обороты. Для сравнения добавим данные за предыдущие годы:

За первые 7 месяцев 2022 года кредитная нагрузка в России выросла на 0,8 триллиона рублей ;

; За год до этого этот показатель вырос на 2,8 триллиона рублей.

На сегодняшний день количество должников, по оценкам службы приставов, составляет почти пятую часть трудоспособного населения России. Речь идет о 75,8 миллиона человек.

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