Згідно з даними російських ЗМІ, борги росіян за кредитами вперше в історії сягнули вище позначки у 32 трильйони рублів. Про це стало відомо завдяки даним російського центробанку.

Зверніть увагу Популярна технологія формує масштабну "бульбашку" у США: можливості та ризики

У Росії борги зафіксували історичний рекорд

Для прикладу, з початку 2023 року загальна сума борів за кредитами у Росії зросла на 3,3 трильйона рублів. По суті це найшвидші темпи приросту щонайменше з 2015 року. Цілком ймовірно, що ця динаміка буде набирати оберти. Для порівняння додамо дані за попередні роки:

За перші 7 місяців 2022 року кредитне навантаження у Росії зросло на 0,8 трильйона рублів ;

; За рік до цього цей показник зріс на 2,8 трильйона рублів.

На сьогодні кількість боржників, за оцінками служби приставів, становить майже п'яту частину працездатного населення Росії. Йдеться про 75,8 мільйона осіб.

Більше новин, які пов'язані з Росією: