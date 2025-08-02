Какие предметы привлекают богатство в жизнь?
Таким образом украинцы смогут улучшать свой финансовый поток, сообщает 24 Канал.
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Согласно приметам, положить себе в портмоне важно такие предметы:
- Корица. Люди верят, что деньги любят ее запах. Поэтому, если постоянно носить с собой корицу, то богатство не придется долго ждать.
- Зерна кофе или бобов. Они расчищают энергетику кошелька и его владельца. Вследствие этого денежный поток будет больше и стабильнее.
- Любой предмет красного цвета. Вещь такого цвета будет притягивать к себе удачу и хорошие финансовые сделки. Также может создавать сильную энергетику и отпугивать негативную. Обычно советуют использовать нити или ткани красных оттенков.
- Счастливые банкноты или монеты. Согласно поверьям, такие деньги являются мощным талисманом. Эти средства будут привлекать в жизнь владельца или владелицы все больше денег. Также можно положить в портмоне первые заработанные средства.
- Дрожжи. Пакетик дрожжей поможет деньгам "расти как на дрожжах". Для этого его кладут в сумку или кошелек и постоянно носят с собой.
Что еще можно положить в кошелек?
Многие люди носят с собой собственные амулеты и талисманы, сделанные из важных и ценных им вещей. Это могут быть различные сувениры, подарки, аксессуары и тому подобное. Это придает уверенности и решимости, что также положительно влияет на финансовое состояние и благосостояние человека.